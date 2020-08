Mainstockheim vor 14 Minuten

Keine Ratsprotokolle im Internet

Wieder einmal Thema im Mainstockheimer Gemeinderat: Die Gebühren für den Wohnmobilstellplatz. Acht Euro pauschal, also inklusive Wasser, Abwasser und Strom kostet dort am Main die Nacht. Zu wenig befand die SPD-Fraktion im Rat und beantragte eine Erhöhung auf neun Euro. Gleich auf zehn Euro wollte CSU-Mann Günter Voit die Kosten anheben, "damit nicht in zwei Jahren wieder diskutiert wird". Sein Vorstoß scheiterte am Donnerstagabend mit 5:6 Stimmen, die Mehrheit schloss sich dem SPD-Antrag an. Wie Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs berichtete, haben "die Nutzerzahlen im 1. Halbjahr 2020 die des Vorjahres um Längen geschlagen".