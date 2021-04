Willanzheim vor 42 Minuten

Kein Reiten auf Graswegen im Wald

Dem Willanzheimer Marktgemeinderat lag in der Sitzung am Mittwochabend in der Sporthalle der Antrag der Jagdpächter des Reviers Willanzheim II auf Sperrung von Waldwegen für Reiter vor. In ihrem Schreiben schildern die Jäger das Problem, dass im Gereutholz vermehrt Reiter auf den Waldwegen ausreiten. Da sie auf den Graswegen nicht gehört werden, die Pferde bei einer Schussabgabe erschreckt werden oder ein Querschläger oder Abpraller zu Verletzungen führen kann, sehen die Jäger eine große Gefahr für Reiter und Tiere. Sie verweisen auch darauf, dass die Graswege auch als Schussschneisen genutzt werden, da im Mittelwald sehr dichtes Unterholz sei.