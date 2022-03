Kitzingen aktualisiert vor 54 Minuten

Jumbo sucht ein neues Zuhause

"Jumbo" ist ein unternehmungslustiges und fröhlicher Rüde, der Angaben des Tierheims Kitzingen zufolge immer arbeiten möchte. Er braucht standfeste und sehr hundeerfahrene Menschen, die ihn gut auslasten und sein sehr lebhaftes Temperament zu schätzen wissen - also Menschen, die Freude daran haben, mit so einem aktiven Hund zu arbeiten. Ein ausgelasteter Jumbo werde ein dankbares, anhängliches Familienmitglied sein, dass seine Menschen glücklich machen kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Da Jumbo im Tierheim natürlich nicht ausgelastet werden könne, sollte er schnell seinen Zwinger gegen ein aktives, sportliches eigenes Zuhause eintauschen. Ein eingezäunter Garten sollte in Jumbos neuem Zuhause vorhanden sein. Infos beim Tierheim unter Tel.: (09321) 5063.