Jugendliche zündeln: Mülleimer angebrannt

Am Steinberg in Mainbernheim zündelten am Sonntagabend ein 15-jähriger Jugendlicher und zwei zwölf- und zehnjährige Kinder an einer Bushaltestelle. Der Inhalt eines Abfalleimers geriet hierbei laut Polizeibericht kurzzeitig in Brand. Der Vorfall wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der auch die Polizeiinspektion Kitzingen verständigte. Die Ordnungshüter stellten vor Ort die Personalien der Brandstifter fest. Anschließend wurden die drei Zündler wieder ihren Eltern übergeben. Der genaue Schaden am total verrußten Abfalleimer ist noch nicht bekannt.