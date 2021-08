Enheim vor 42 Minuten

In Kurve von Fahrbahn abgekommen

Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2271 zwischen Enheim und Marktbreit zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem VW in Richtung Enheim. In einer Linkskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Leichtverletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des totalbeschädigten Fahrzeugs. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 4500 Euro.