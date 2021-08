Am Donnerstagmorgen kam es am Ende der Autobahnbaustelle auf der A3 bei Dettelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Mercedes mehrere Warnbaken beschädigt hatte. Der Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen, heißt es im Bericht der Polizei.

Zwischen 5 und6 Uhr befuhr der Fahrer eines weißen Mercedes Benz CLS 500 mit Heilbronner Kennzeichen den Baustellenbereich auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Würzburg-Biebelried und der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach in Fahrtrichtung Nürnberg.

Offensichtlich hat der Fahrer die Verschwenkung am Ende des Baustellenbereichs übersehen und ist zunächst frontal in die Baustellenabsperrung gefahren, schreibt die Polizei. Hierbei wurden mehrere Warnbaken zerstört, auch am Mercedes entstand hoher Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 15 000 Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach dem Verkehrsunfall fuhr der Mercedesfahrer einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und stellte sein Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach ab.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried nimmt Hinweise unter Tel.: (09302) 9100 entgegen.