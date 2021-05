Abtswind vor 52 Minuten

In Abtswind wird gebaut und saniert

Auch in Abtswind wird derzeit fleißig gebaut. In der Sitzung des Gemeinderates bewilligte das Gremium einen Plan im derzeitigen Baugebiet Röthlein II. Auf den im Süden, in Richtung Friedrichsberg, gelegenen Flächen hat die Gemeinde erst vor gut drei Jahren 25 Bauplätze ausgewiesen. Mittlerweile sind 20 Plätze verkauft, für die restlichen fünf hat Bürgermeister Jürgen Schulz verbindliche Reservierungen vorliegen.