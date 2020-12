Seit dem Jahr 2019 haben sich die Kommunen Albertshofen, Biebelried, Buchbrunn, Dettelbach und Mainstockheim zu einer Interkommunalen Allianz zusammengeschlossen und sich den Namen MainLand Allianz gegeben. Durch diese Zusammenarbeit können über das Amt für Landwirtschaft Fördermittel für gemeinsame Projekte generiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Dettelbach.

Mittlerweile haben die Auftaktveranstaltung als Autokino, eine Gemeindekonferenz mit Vertretern aller fünf Kommunen und verschiedene Lenkungsgruppensitzungen der Bürgermeister stattgefunden. Weiterhin ist die erste Online-Beteiligungsphase der Bevölkerung und der Vitalitätscheck für Baulücken und Leerstände abgeschlossen.

Nun steht laut Pressemitteilung die zweite Regionalkonferenz der beteiligten Gemeinden an. Dazu hat sich das Dettelbacher ILEK-Team vorab per Internet-Konferenz getroffen, um verschiedene Projektideen zu diskutieren. Verteilt auf die Handlungsfelder Dorf- und Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsstandort, Energiewende, Mobilität, Natur, Landschaft, Tourismus, Freizeit und regionale Identität wurden viele Ideen und Anregungen eingebracht, so die Mitteilung.

Was man gegen Leerstände in den Innenstädten tun kann

So wurden ganz konkrete Problemstellungen, wie zum Beispiel die Leerstände in den Altstädten angesprochen, was eine Kommune dagegen tun könnte und welchen Bedarf es an Wohnraum in den Gemeinden gibt. Ein weiteres großes Thema ist die Energiewende, im Zuge dessen unter anderem als Projektidee ein MainLand Energiepark vorgeschlagen wurde. Dafür wurden Partner gesucht, es wurde darüber diskutiert, wo dieser entstehen könnte und was die ersten Schritte wären.

Für den Bereich Tourismus und Freizeit wurden immer wieder die Mainübergänge mit den Fähren genannt und für wichtig befunden, heißt es in der Mitteilung. Weiterhin wichtig seien eine Bewirtung für Radler und Wanderer an den Wander- und Radwegen. Für alle Handlungsfelder übergreifend wurde die Überlegung zu einer App angestellt, über die viele Angebote laufen könnten.

Am 9. Dezember werden diese Ergebnisse nun von Vertretern des Dettelbacher ILEK-Teams in die Regionalkonferenz eingebracht, die ebenfalls virtuell stattfinden wird, heißt es abschließend in der Mitteilung.