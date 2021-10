Eine hohe Auszeichnung erfuhr die Kitzingerin Silvia Sauer in der Jahresversammlung des Kreisverbandes im Landesbund für Vogelschutz (LBV). Kreisvorsitzender Klaus Sanzenbacher lobte das große Engagement von Silvia Sauer für den, "du bist immer dabei und bist sehr fleißig", sagte Sanzenbacher. Dem Landesvorsitzenden Norbert Schäffer gelang eine Überraschung als er der 70-Jährigen den Ehrenamtspreis des LBV verlieh. Diese Auszeichnung wird nur an verdiente Persönlichkeiten verliehen, diese Ehrung gibt es pro Jahr höchstens dreimal im gesamten Landesverband.

Silvia Sauer ist seit 1996 Mitglied im LBV und engagiert sich seitdem in der Ortsgruppe Kitzingen und im Kreisverband als langjährige Schatzmeisterin und Schriftführerin. Dazu wirkt sie in vielfältigen Projekten mit und ist ein Organisationstalent für Veranstaltungen. Der Kitzinger Ortsgruppenvorsitzende Robert Endres schloss sich den Dankesworten an und überreichte ein Präsent. Der Landesvorsitzende und Kreisgruppenvorsitzende ehrten zudem weitere 20 Personen für die Treue zwischen zehn und 50 Jahre zum Landesbund für Vogelschutz.

Gespräch mit Umweltminister und Ministerpräsident

Norbert Schäffer informierte, dass er gerade mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber unterwegs gewesen sei und ein einstündiges Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder gehabt habe. Solche Termine seien wichtig um den Anliegen des LBV mit seinen landesweit 110 000 Mitgliedern Gehör zu verschaffen. Er bemängelte die Monokulturen wie Maisäcker im Land, die das Aussterben von Vogelarten befeuern. "Die Bauern tun nichts Unrechtes, doch müssen wir den Landwirten die Möglichkeit geben, hochwertige Lebensmittel zu erzeugen, aber wir müssen gleichzeitig auch unsere Kulturlandschaft bewahren", erklärte Norbert Schäffer.

Er sah das vom LBV maßgeblich mitinitiierte und erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" als einen Wendepunkt im Bestreben um den Erhalt der Artenvielfalt und dem Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. "Die Bauern und wir gewinnen nur gemeinsam", verdeutlichte Norbert Schäffer und er schilderte seine Strategie, von der Staatsregierung nichts Neues zu fordern, sondern nur auf die Einhaltung gegebener Versprechen zu pochen.

Jugendarbeit war erfolgreich

Der Vogelbund-Chef verkündete einen Streuobst-Pakt mit der Staatsregierung, womit auf 15 000 Hektar eine Million Streuobstbäume neu gepflanzt werden sollen. "Ein dritter Nationalpark im Steigerwald ist eine gute Idee", fand Schäffer um auch Referenzflächen für eine künftige Waldbewirtschaftung zu bekommen. Dazu würde der LBV gerne Waldschutzgebiete im Spessart sehen.

Abschließend prangerte Norbert Schäffer den Missstand des Flächenverbrauchs in Bayern an. Denn im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern stehe das Ziel der Reduzierung des Flächenverbrauchs auf 0,5 Hektar pro Tag, doch hätte der Wert im Jahr 2020 satte 11,6 Hektar betragen.

"Das ist ein sensationelles Ergebnis, dass wir seit 2019 insgesamt 60 neue Mitglieder gewinnen konnten, was hauptsächlich der Jugendarbeit von Martina Sagstetter zu verdanken ist", verkündete der Kreisvorsitzende. Derzeit habe der Kreisverband 388 Mitglieder und könne damit einen Delegierten mehr zur Landesversammlung entsenden.

Verein steht finanziell gut da

Martina Sagstetter gab einen Überblick über die Jugendarbeit, die jetzt auf einem Grundstück in Obernbreit ein wöchentliches Zuhause gefunden habe. "Leider mussten wir letztes Jahr alle Exkursionen ausfallen lassen und heuer sah es lange nicht viel besser aus", bedauerte Sanzenbacher. Der Kreisverband konnte zuletzt einen Hektar Extensivgründland in Sulzfeld und in Sickershausen einen Hektar zur Anlange einer Streuobstwiese pachten.

In Mainnähe in Mainsondheim bekam der LBV einen Acker in Pacht, denn der Besitzer wollte, dass der Acker künftig nicht mehr mit Kunstdünger gestreut wird. Klaus Sanzenbacher würdigte die Unterstützung durch mehrere Firmen und Institutionen sowie auch des Rotary-Clubs Kitzingen. "Wir stehen auf gesunden Beinen und haben gut gewirtschaftet", konstatierte Klaus Sanzenbacher nach dem Finanzbericht von Silvia Sauer.