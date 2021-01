Mainbernheim vor 1 Stunde

Heiße Asche in Mülltonne entsorgt

Ein Hauseigentümer entsorgte am Sonntagabend in der Neugasse in Mainbernheim heiße Asche in seiner Mülltonne, die sich im Hof des Grundstücks befand. Es entwickelte sich ein leichter Brand, der wiederum vom angrenzenden Nachbarn festgestellt wurde, heißt es im Pressebericht der Polizei. Dieser löschte mit Wassereimern das Feuer in der Tonne. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Mainbernheim musste daher nicht mehr eingreifen. An der Scheunenwand, an der die Tonne stand, und der Mülltonne selbst entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.