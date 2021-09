Mönchsondheim vor 1 Stunde

Heimische Tees selbst mischen: Workshop im Freilandmuseum

Das Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim lädt am Samstag, 9. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr unter dem Motto "Holunder, Hagebutte, Heilkräuter – mit heimischen Tees in die kalte Jahreszeit" zu einem Workshop ein. Auf einer Führung im und um das Freilandmuseum lernen die Teilnehmenden verschiedene Kräuter und Pflanzen kennen. Nach einer kleinen Verkostung geht es in die Tee-Werkstatt, wo der Kreativität beim Mischen der persönlichen Rezeptur keine Grenzen gesetzt ist, teilt das Museum mit. Anmeldung bis 6. Oktober erforderlich unter Tel.: (09326) 1224, die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen. Die Kosten inklusive Museumseintritt betragen 15 Euro pro Erwachsenem und elf Euro für Jugendliche ab 15 Jahre.