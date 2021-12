Rödelsee vor 1 Stunde

Gottesdienste auf dem Schwanberg

Wie schon im letzten Jahr wird die Christvesper am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 17 Uhr auf dem Schwanberg wieder vor der St. Michaelskirche, auf der großen Kirchentreppe stattfinden, heißt es in einer Pressemeldung. Pfarrerin Thea Vogt, die Schwestern der Communität und die Bläserinnen und Bläser von "WagnerBrass" werden sie gestalten. Das Weihnachtslicht wird verteilt zum mit nach Hause nehmen, eine Sitzgelegenheit ist eventuell mitzubringen. Die Christmette mit Eucharistie wird um 23 Uhr gefeiert, die Eucharistiefeier am 25. Dezember um 10 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen, schließt die Meldung ab.