Großen Zuspruch erfuhr auch die dritte geführte Wanderung der Projektgruppe "Querfeldein – Gottes Wirken auf der Spur" des Pastoralen Raums Schwarzach am Main – St. Benedikt. Fast 60 Interessierte begaben sich unter der Führung von Uta und Burkard Müller aus Reupelsdorf auf die etwa sieben Kilometer lange Wanderung rund um Dimbach, die unter dem Motto "Recht und Gerechtigkeit" stand. Das von der Pastoralassistentin Bettina Gawronski ins Leben gerufene Projekt will interessierten Menschen im neuen Pastoralen Raum spirituelle Orte in den Mitgliedsgemeinden näher und gemeindeübergreifend Menschen miteinander ins Gespräch bringen.

Zum Start erfolgte eine kurze Besichtigung der Wallfahrtskirche "Maria de Rosario" in Dimbach, fachkundig erläutert von Helga Sauer. Anschließend führte die Tour zur Euleneiche, einem ehemaligen Gerichtsplatz. Vorbei am Eulensee, der bereits vor mehreren hundert Jahren von der Abtei Münsterschwarzach zur Fischzucht angelegt wurde, ging der Weg über die Wasenmeisterei hin zum Eulenberg und vorbei am Sühnekreuz zurück nach Dimbach. An den verschiedenen Stationen erfuhren die Teilnehmer:Innen historische Anekdoten, Bibelstellen, Nachdenkliches und Unterhaltsames zum Thema Recht und Gerechtigkeit, kurzweilig durch Uta Müller vorgetragen. Mit kurzen Gebeten und Gesängen unterstrichen die Wanderer den spirituellen Charakter der Veranstaltung. Die Teilnehmer:Innen freuen sich auf die nächste Tour nach der Sommerpause am 18. September unter dem Motto "Früchte der Erde – die Mühlentour" in Obervolkach.

Von: Peter Fuchs, (Projektgruppe Querfeldein, Schwarzach)