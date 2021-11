Unter dem Titel "Willkommen im Paradies der Damen" spannte Gabriele Schiwon in ihrem Vortrag bei den Ruheständlern einen großen Bogen von der Entwicklung der Tempel der Kauflust im 19. Jahrhundert bis zu den heutigen Allerweltskaufhäusern.

In Paris entstanden die "Bon Marché" mit Werbung, festen Preisen und ansprechender Präsentation. In Deutschland setzten die Brüder Wertheim mit ihrem Haus am Leipziger Platz in Berlin Maßstäbe. Adolf Jandorf errichtete das KaDeWe, schon damals ein Kaufhaus für die oberen Zehntausend. Tietz, Hertie, Kaufhof, Karstadt waren weitere große Namen der Branche. Schiwon ging aber auch auf das Schicksal der jüdischen Unternehmer im 3. Reich ein. Mit der Hoffnung auf einen Fortbestand der Kaufhäuser in der Zukunft schloss der Vortrag.

Von: Heinrich Kresken (Vorsitzender, Die Ruheständler Volkach)