Hüttenheim vor 1 Stunde

Geparkten Seat gestreift und davongefahren

Am Sonntag zwischen 14.40 und 14.45 Uhr kam es in Hüttenheim zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Seat Arona an der Stoßstange vorne links. Im Anschluss flüchtete der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto stand laut Polizeibericht auf Höhe der Hausnummer Hüttenheim 13. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.