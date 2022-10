Landkreis Kitzingen: Lkw verliert gefährliche Flüssigkeit auf Autobahn

"Gebiet großflächig abgesperrt": Chemie-Firma pumpt Flüssigkeit um

Chemie-Firma pumpt Flüssigkeit um Leck am Tank: "War nicht abzudichten"

Am Mittwochmorgen (26. Oktober 2022) mussten Kräfte der Feuerwehr und Polizei ausrücken, da ein Lkw gefährliche Flüssigkeit aus seinem Tank auf dem Sattelzug verloren hatte. Das Gebiet um die Rastanlage Haidt-Süd in Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) muss teilweise gesperrt werden.

Auslaufender Gefahrstoff auf A3: Feuerwehr muss großräumig absperren

Erstalarmiert waren laut Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stadtschwarzach, Christoph Dülch, die Feuerwehren Kitzingen, Stadtschwarzach und Wiesentheid. "Wir haben vor Ort erstmal den Brandschutz gesichert", berichtet er weiter. "Das Gebiet wurde großflächig abgesperrt". Bis in die Nacht seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort gewesen, um den Brandschutz sicherzustellen.

Der Lkw hatte an der Raststätte Haidt-Süd in Kleinlangheim gehalten. "Der Fahrer des Lkws bemerkte, dass Flüssigkeit aus dem Tank auf dem Sattelzug auslief", so Dülch weiter. Dennoch konnte schnell Entwarnung gegeben werden. "Der Tank hatte ein Leck, aber viel Flüssigkeit ist nicht ausgelaufen, wir haben die Flüssigkeit aufgefangen, da das Leck nicht abzudichten war".

Seit Mittwoch steht der Lkw nun auf der Rastanlage im Landkreis Kitzingen und wartet auf eine Umfüllung des Tanks. "Der Sattelzug wird noch umgeparkt und umgepumpt", erklärt Christoph Dülch. Das geschieht ihm zufolge am Donnerstag (27. Oktober 2022) durch einen sogenannten TUIS-Zug.