Ausgeh-Tipps: Die 5 besten Bars & Kneipen in Kitzingen

Kitzingen, die Stadt des Weins, hat mehr als einfache Weinlokale zu bieten. Hier gibt es kultige Stammkneipen und moderne Shisha Bars. Diese Kneipen und Bars werden bei Google am besten bewertet.

1# Walfisch – die Institution

Der Wal ist eine kleine Institution in Kitzingen. Hier ist die Zeit ein wenig stehengeblieben. Der Gastraum bietet allerhand zum Entdecken und im Sommer gibt es auch Sitzplätze im Freien. Du kannst dir hier sowohl Qualitätswein aus der Region und Krautheimer vom Fass schmecken lassen.

Die Speisekarte bietet eine gute Auswahl an rustikalen Gerichten, wie Burger, Schnitzel, Baguettes und Suppen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von den Kund*innen sehr gelobt.

Der Walfisch hat Stammkneipenflair und das Publikum ist bunt gemischt. Hier ist einfach ein Platz zum Wohlfühlen. Das findet auch eine Besucherin, die in ihrer Bewertung schreibt: "Man kann gemütlich lange zusammensitzen und bei einem Getränk den Abend ausklingen lassen."

Adresse: Schwarzacher Str. 35, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 18:00 bis 00:00 Uhr und Sonntag von 18:00 bis 22:00 Uhr.

Telefon: +49 9321 360848

Webseite: https://www.walfisch.info/home/

2# MainPipe – Shisha Bar

Die MainPipe ist eine Shisha Bar direkt am Fluss. Sie lädt ein, in einem gemütlichen, modernen Ambiente zu verweilen. Draußen kannst du direkt am Mainufer sitzen und Cocktails oder auch eine Pfeife genießen.

"MainPipe ist Kult, super Location mit klasse Service", schreibt ein Gast in seiner Rezension. Hier gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Tabaksorten und die Preise sind angemessen. Neben Shisha gibt es diverse unterschiedliche Erfrischungen, Limonaden, Saftschorlen, Cocktails und Heißgetränke.

Eintritt haben Personen ab 18 Jahren, da es sich um eine Rauchkneipe handelt. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag gibt es von 16:00 bis 18:00 Uhr ein Shisha-Angebot und von 23:00 bis 24:00 Uhr eine Shot Happy Hour, dann kostet jeder Shot nur einen Euro.

Adresse: Alte Burgstraße 10, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 18:00 bis 00:00 Uhr. Freitag und Samstag von 16:00 bis 02:00 Uhr und Sonntag von 16:00 bis 24:00 Uhr.

Telefon: +49 1522 3552085

Webseite: https://www.instagram.com/mainpipeofficial/

3# Schiefer Turm – ein Stück Geschichte

Der Biergarten, der zum angrenzenden Campingplatz gehört, bietet seinen Gästen einen Sitzplatz direkt am Main. Bei einem Radler und einer große Portion Pommes kannst du hier im Sommer den wunderschönen Ausblick genießen. Ein Besucher lobt: "Genial, man kann direkt am Main sitzen. Schöner Ausblick, alles bestens."

Gerade in den Ferienwochen lohnt es sich, im Vorfeld zu reservieren, denn da kann es im Schiefen Turm schon mal voll werden. Die Karte bietet für alle Vorlieben etwas, von Brotzeiten über Fischgerichte bis hin zu vegetarischen Hauptspeisen.

Der Name ist übrigens eine Anspielung auf den Schiefen Turm von Kitzingen. Hierbei handelt es sich um den Falterturm, das Wahrzeichen der Stadt. Er hat eine schiefe Turmspitze, ist 52 Meter hoch und zählt sieben Stockwerke.

Adresse: Marktbreiter Str. 20, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 18:00 bis 22:00 Uhr, Küche von 11:30 bis 14:00 und 17:00 bis 21:00 Uhr.

Telefon: +49 9321 3827100

Webseite: http://www.gaststaette-schieferturm.de/

4# Gasthaus zur Stadt Kitzingen – Schnitzelfabrik

Das Gasthaus zur Stadt Kitzingen wird auch gerne Schnitzelfabik genannt – ein Blick auf die Karte verrät, warum: Hier gibt es Schnitzel in allen möglichen Variationen.

Der holzvertäfelte Gastraum mit dekorativen Bierkrügen und allerlei Krimskrams gibt dir das Gefühl, an Omas Küchentisch zu sitzen. Mit guten Portionen und einem grünen Beilagensalat für die Vitamine fühlst du dich hier schnell heimisch. Wenn das Essen dann vom Tisch ist, wird schon mal der Obstler rausgeholt und das Ambiente lädt dazu ein, noch auf ein oder zwei Bierchen zu bleiben.

Ein Besucher schreibt in seiner Rezension: "Ich war vor ca. 25 Jahren, zu der Zeit sagte man noch Schnitzelfabrik zu diesem Lokal, hier. Ich war beruflich hier und erfreut, dass das Lokal geöffnet war. Jetzt unter einem anderen Namen und mit einem anderen Ambiente. Wenig überrascht war ich, dass Schnitzel noch den Hauptbestandteil der Karte ausmacht. Also ein Schnitzel bestellt, das war super lecker, die Portion war gut und der Beilagensalat und die Pommes ebenfalls."

Adresse: Alte Reichsstraße 37, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 16:00 bis 23:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 23:00 Uhr.

Telefon: +49 9321 926953

5# Kanapee – Gastrokneipe

Wenn du die Treppen hinab ins Kanapee steigst, ist es ein wenig so, als würdest du durch ein Portal in eine andere Welt treten. Also, lass dein Alltag vor der Tür und genieße den Abend im Kanapee.

Die Gastrokneipe liegt sehr zentral in der Altstadt. Es gibt eine gute Auswahl an Bier, regionalen Weinen und Cocktails. Und das alles zu fairen Preisen.

Ein Kanapee steht zwar nicht im Gastraum, die Kneipe ist aber trotzdem sehr gemütlich. Ein Gast schreibt in seiner Bewertung: "Einfach nur Top, super Personal, schönes Ambiente und eine gute Auswahl."