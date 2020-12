Bevor der Abtswinder Kindergarten frühzeitig vor Weihnachten wegen der Corona-Pandemie in die Ferien gehen musste, wurde Traudi Krauß, eigentlich Gertraud, in den Ruhestand verabschiedet. Sie betreute 32 Jahre lang die Kleinen der Gemeinde, 28 Jahre davon war sie Leiterin des Kindergartens. Kein Wunder also, dass sie in in ihrem Heimatort als Institution gilt.

„Bei dir waren die Kinder immer gut aufgehoben. Sie waren für dich wie deine eigenen. Großen Dank für die gute und harmonische Zusammenarbeit“, hob Bürgermeister Jürgen Schulz hervor. Die Erzieherin mit Leib und Seele habe zuletzt mit großem Engagement bei der Planung und Gestaltung des neuen Kindergartens in Abtswind mitgewirkt. Diesen bezog Krauß im Juni diesen Jahres mit den Kindern. Es war der dritter Kindergarten, in dem sie in den 32 Jahren in der Gemeinde Dienst tat. „Eine wirklich gute Lösung! Wir haben so viel Platz hier“, schwärmt Traudi Krauß von den neuen Räumen.

Sie freute sich, dass zu ihrem Abschied noch einmal fast alle der momentan 30 Kinder da waren und ihr neben Liedern auch kleine Geschenke mitgaben. „Euer Lachen jeden Tag wird mir fehlen, meinte sie mit Blick auf den Nachwuchs. Schließlich habe sie ihr halbes Leben im Kindergarten verbracht.

Zunächst wurde gesungen. Die Kolleginnen um die jetzige Leiterin Sabine Röll hatten mit den Kindern einige Lieder einstudiert. Da hieß es etwa: „Wir Kinder sagen Tschüss, good bye, die Kindergartenzeit ist für dich vorbei, wir haben viel gelernt und mit dir viel gemacht“, lautete eine der Passagen. Mit den Buchstaben des Alphabets beschrieben die Kolleginnen Traudi Krauß. Abschied, Bilderbücher, Corona, Eltern, Fingerspiele, Gedichte, Hören, Ideen, Lieder, und so weiter, zu jedem gab es eine kurze Erklärung.

Danach durften die Kinder verschiedenes in einen Koffer packen, das Traudi Krauß nun zum Glücklich sein im Ruhestand brauchen könnte. Schließlich überreichte jedes Kind eine Rose an die Frau, die stets mit großem Herzblut für „ihre“ Kinder da war. Auch der Elternbeirat überreichte ein Präsent.

Zu ihrem Abschied hatte Traudi Krauß etwas Bleibendes für den Hort mitgebracht. Sie überreichte eine Tastwand, die künftig im Flur der neuen Einrichtung ihren Platz haben soll. Zudem bekam jede ihrer Kolleginnen ein Präsent. „Ich hoffe und wüsche euch, dass alles im nächsten Jahr wieder normal läuft.“ Den Kindern versprach Traudi Krauß, dass sie auch künftig ab und an vorbeischauen werde. Nun beginne für sie eine Zeit, in der sie sich mehr um ihre Familie, um die Enkel kümmern wolle.