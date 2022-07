Sommerach vor 1 Stunde

Feuerwehr Sommerach erhält Reifenspende von Reifen Gressel aus Volkach

Mit vier nagelneuen Reifen unterstützt der point S Betrieb in Volkach zusammen mit Goodyear die gemeinnützige Arbeit der Feuerwehr Sommerach. „Unser Betrieb ist seit 40 Jahren fest in der Region verwurzelt, deshalb engagieren wir uns gerne für die Menschen vor Ort“, sagt Fachbetriebsleiter Kay-Uwe Beuchert bei der Übergabe, wie aus einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Sommerach hervorgeht . Michael Karg von der Feuerwehr freut sich. "Für die Reifenspende und -montage sind wir wirklich sehr dankbar, schließlich zeigt sie uns, dass wir mit unserem Engagement nicht alleine stehen. Außerdem haben wir nicht zuletzt wegen der Auswirkungen der Pandemie jeden Tag mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten zu kämpfen und müssen immer gut abwägen, wofür wir Geld ausgeben können." Die Reifenspende durch Reifen Gressel ist Teil der Aktion „Reifen für einen guten Zweck“. Nachdem die Aktion laut Mitteilung seit drei Jahren sehr gut angenommen wird, engagieren sich point S Fachbetriebe auch in diesem Jahr wieder für soziale und gemeinnützige Einrichtungen in ihrem Umfeld.