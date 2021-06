Kitzingen vor 1 Stunde

Feuerwehr rettete verängstigtes Katzenbaby

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Kitzinger Feuerwehr am Mittwochnachmittag gerufen. Ein Katzenbaby hatte sich auf dem Kaufland-Parkplatz "Am Dreistock" in den Unterboden eines geparkten Autos verirrt, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Der Pkw-Besitzer, der durch lautes Jammern auf das Tier aufmerksam wurde, rief die Polizei zu Hilfe. Nachdem sich das Kätzchen auch durch gutes Zureden nicht herauslocken ließ, wurde die Feuerwehr verständigt. Daraufhin machten sich drei Floriansjünger auf den Weg zum Einsatzort. Dort angekommen stellten sie schnell fest, dass sich das Katzenbaby im Kardanwellentunnel hinter einem Hitzeschutz versteckt hatte. Nachdem die Feuerwehrleute den Pkw hochgebockt und den Hitzeschutz durch Lösen einer Schraube gelockert hatten, konnten sie das Tier aus seiner misslichen Lage befreien. Sichtlich geschockt, aber unverletzt wurde das Katzenbaby an die Polizeibeamten übergeben, die es ins Kitzinger Tierheim brachten. Das rund fünf Wochen alte, grau-braune Kätzchen mit weißem Gesicht stieg möglicherweise schon vor Fahrtantritt in der Herrnstraße in den Motorraum des Autos, vermutet die Polizeiinspektion Kitzingen. Hinweise zum Katzenbesitzer werden unter Tel.: (09321) 1410 entgegengenommen.