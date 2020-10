Kitzingen vor 50 Minuten

Fetales Alkoholsyndrom: vermeidbare Behinderung

In Kooperation mit dem Verein Mensch zu Mensch bietet die Volkshochschule Kitzingen am Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge einen Vortrag über das Thema FASD (Fetale Alkoholspektrumstörung) an.