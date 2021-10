Iphofen vor 1 Stunde

Fensterladen durch unbekanntes Fahrzeug beschädigt

In Iphofen ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in der Langen Gasse eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit einem nicht bekannten Fahrzeug die Fensterläden eines an der Fahrbahn angrenzenden Hauses. Am Fensterladen wurden einige Lamellen beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.