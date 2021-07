Kitzingen vor 9 Minuten

Fahrradfahrer übersehen und geflüchtet

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Panzerstraße/Flugplatzstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Radfahrer fuhr auf der Panzerstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Flugplatzstraße missachtete ein Mann mit einem roten Mercedes-Sprinter die Vorfahrt des von rechts kommenden Radlers. Dieser bremste sein Gefährt stark ab, was zur Folge hatte, dass das Fahrrad zu Boden fiel und den 46-jährigen Mann leicht verletzte, wie die Polizei mitteilt.