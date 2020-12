Die Stadt Volkach hat für den Verkehr der Linie 8105 Volkach-Würzburg eine zusätzliche Haltestelle an der Verbandsschule eingerichtet. Darüber informiert die VG Volkach in einer Pressemitteilung. Mit der neuen Haltestelle bestehen in Volkach jetzt fünf Zustiegsmöglichkeiten: Gaibacher Straße, Schulbusplatz, Obervolkacher Straße, Eichfelder Straße und Bahnhof.

Außerdem hat die Regierung von Unterfranken einer Fahrplanänderung zugestimmt, die ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember gültig ist. Die Änderung war nötig geworden, da sich die Fahrzeit verkürzt, da das Umsteigen in Kürnach einfällt. Ab dem 13. Dezember fährt der Bus von Volkach bis Würzburg durch. Fahrgäste können montags bis freitags täglich zwischen 14 Verbindungen nach Würzburg und zurück wählen. Im Fahrpreis inbegriffen ist die Benutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in der Würzburger Großwabe.

Die Beförderung der Fahrgäste auf dieser Strecke übernimmt wie bisher die Firma Danzberger Bus-Touristik. Der neue Fahrplan ist sowohl auf der Internetseite des Betreibers unter www.danzberger-reisen.de hinterlegt, als auch auf der Seite des VVM Würzburg. Er hängt an allen Haltestellen aus.