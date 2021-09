Die Feuershow der Gaugrafen mit Musik der 80er Jahre war der Höhepunkt bei der Veranstaltung "Fackelschein am Altmain" am Samstag in Nordheim. Organisiert hatten das Treiben am Nordheimer Inselstrand Jutta Weiß und Sascha Fidyka.

Im Takt der Musik wurden Feuerbälle geschleudert oder Feuerelemente grazil vorgeführt und auch das klassische Feuerspucken fehlte nicht. Am Tag hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an den verschiedenen Ständen Selbstgemachtes wie Marmeladen, Liköre oder Met zu kaufen. Für die Kinder gab es bei Bildhauer und Mitorganisator Sascha Fidyka das Angebot, Initialen in Stein zu meißeln oder Steinketten zu gestalten. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Frank und Iris Bluhn aus Iphofen.