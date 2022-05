Kitzingen vor 1 Stunde

Europaseminar in Kitzingen: Warum Interrail wieder attraktiv werden sollte

Mitte Mai fand zum fünften Mal das Kitzinger Europaseminar statt; organisiert vom CSU-Ortsverband und der Paneuropa Jugend zur deutsch-französischen Zusammenarbeit. Das geht aus einem Presseschreiben von Daniel Nagl von Paneuropa Jugend Unterfranken hervor, dem folgende Informationen entnommen sind: Bei einem Euro-Café erörterte Philipp Siegert (HSS Paris), dass politisch-kulturelle Unterschiede die Zusammenarbeit erschweren. Durch globale Präsenz sei in Frankreich strategisches Denken ausgeprägter als in Deutschland, das sich an wirtschaftlichen Interessen orientiere. "EU ohne strategisch-machtpolitische Grundlegung klappt aber nicht, da andere geopolitischen Akteure internationale Politik als Nullsummenspiel begreifen", so PEJ-Landesvorsitzender Frederik Ströhlein (Albertshofen). Neben Zukunftsprojekten – etwa Batterien, Wasserstoff und Datenwirtschaft – sei es daher wichtig, zeitnah zu klären, was Europa sein wolle.