Prichsenstadt vor 1 Stunde

Erstmals Christmette in Prichsenstadt

An Heiligabend, 24. Dezember, gibt es zusätzlich zu den gewohnten Gottesdiensten in den vier Kirchengemeinden Altenschönbach, Bimbach, Brünnau und Prichsenstadt in der Stadtkirche St. Sixtus in Prichsenstadt um 22 Uhr ein neues Gottesdienstangebot: Eine Christmette mit neuen und alten Liedern, zum Zuhören und Mitsingen, mit Erzählungen aus alter und neuer Zeit, wie es in einer Pressemitteilung des Evangelisch-Lutherischen Pfarramts Prichsenstadt-Bimbach heißt. Musikalisch begleitet wird die Christmette von Pfarrer Martin Voß (Gitarre) und Tanja Voß (Akkordeon). Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen.