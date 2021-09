"Mainschleife Plus" – unter diesem Namen möchten die Stadt Volkach, der Markt Eisenheim und die Gemeinden Nordheim, Sommerach, Kolitzheim, Schwanfeld und Wipfeld zukünftig noch enger zusammenarbeiten, um gemeinsam eine zukunftsorientierte und lebenswerte Region zu gestalten. Das geht aus einem Presseschreiben der Interkommunalen Allianz Region MainSteigerwald hervor.

Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein freut sich auf den noch stärkeren Zusammenhalt an der Mainschleife: "Jede Zusammenarbeit ist gut für uns alle und es werden auch mit der Bürgerbeteiligung gute Projekte für alle gemeinsam entstehen." Ein zentraler Schritt ist die Erstellung eines Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes, kurz ILEK, eine Art Fahrplan für die kommenden Jahre, das die Kommunen im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben haben. Ein ILEK enthält neben einer umfassenden Analyse des Raums bezüglich seiner Demographie, Wirtschaftsstruktur und bisherigen Entwicklung vor allem die Ableitung einer gemeinsamen Strategie für die Zukunft der Region.

Bürger können mitgestalten

Unterstützt werden die sieben Kommunen bei der Erarbeitung vom Beratungsbüro neuland+ und von der Managerin der bisherigen ILE-Region MainSteigerwald, Carina Hein. Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken fördert die ILEK-Erstellung sowohl finanziell als auch beratend.

Wichtig sei im ILEK-Prozess auch die Einbindung lokaler Akteure, so das Presseschreiben weiter. Die Strategie für die Region werde daher auch mit Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren Stellen und Organisationen abgestimmt. Den besonderen Umständen geschuldet, gab es bisher nicht die sonst üblichen Workshops oder Arbeitsgruppen, aber es habe dennoch bereits mehre Formen der Beteiligung gegeben. Stadt- und Gemeinderatsmitglieder wurden als Sprachrohre ihrer Kommunen gefragt. Die Fragebogen-Aktion lieferte spannende Ergebnisse, die anschließend zur Auswertung der Lenkungsgruppe vorgestellt wurde. Diese besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken und Managerin Hein.

Umsetzung ab nächstem Jahr

Die Region Mainschleife Plus sei auf einem guten Weg. Trotz der verschiedenen Schwerpunkte der einzelnen Gemeinden aus drei verschiedenen Landkreisen sei es gelungen, gemeinsame Inhalte und Ziele als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zu finden. In den letzten Monaten wurden die Kerninhalte des ILEKs als Entwurf erarbeitet. Bereits im nächsten Jahr soll mit der Umsetzung der ersten Projekte begonnen werden, wie zum Beispiel das bereits in vielen ILE-Regionen erfolgreich umgesetzte Regionalbudget. Damit können in den nächsten beiden Jahren viele kleine Projekte mit einer Förderung von bis zu 80 Prozent (maximal 10 000 Euro) unterstützt werden.

Nun geht der Beteiligungsprozess in die letzte Runde. In vier digitalen Abendveranstaltungen haben Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, die Zukunft der Region mitzugestalten und Projektideen einzubringen. Je Themenblock werden zwei Termine angeboten. Die Bürger-Online-Dialoge zu den Schwerpunkt-Handlungsfeldern "Freizeit und Erholung & Landwirtschaft, Landschaft und Biodiversität" finden jeweils um 19 Uhr am Mittwoch, 15. oder 22. September, statt und zu den Schwerpunkt-Handlungsfeldern "Orts- und Innenentwicklung & Mobilität und Altersversorgung" am Donnerstag, 16. oder 23. September. Moderiert werden sie von Hannes Bürckmann und Melanie Darger vom beauftragten Büro neuland+.

Anmeldung für eine Teilnahme am Bürger-Online-Dialog unter Angabe des Wunschtermins (auch für mehrere Termine möglich) per E-Mail an: darger@neulandplus.de. Allgemeine Infos zum Prozess unter http://ilek-mainschleife.de/