Josef Spänkuch, Fachlehrer am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach (FLSH), ist in den Ruhestand getreten. In der wegen des Corona-Shutdowns schülerleeren Schule verabschiedete Schulleiter Bernhard Seißinger den "Allrounder", überreichte ihm die Urkunde und erinnerte an dessen Werdegang.

"Mit Josef Spänkuch geht der vielseitigste Fachlehrer an der Realschule des Franken-Landschulheims in den Ruhestand", lobte Seißinger den Einsatz des Ruheständlers über 27 Jahre am FLSH. Er habe eine breite Palette von Fächern unterrichtet und dabei einschneidende technologische Veränderungen miterlebt.

Von Maschinenschreiben bis Informationstechnologie

In seinen Einsatzgebieten an der Schule habe er sich als anpassungsfähig erwiesen und sei stets auf der Höhe der Zeit geblieben. Einsatzbereiche Spänkuchs am FLSH waren Textverarbeitung, Werken, Technisches Zeichnen, Maschinenschreiben, Informationstechnologie und das Wahlfach Tastaturschreiben. Spänkuch habe sich als Fachbetreuer für Textverarbeitung und Informationstechnologie ausgezeichnet, so der Schulleiter.

Der in Kaltensondheim beheimatete Pädagoge absolvierte seine Fachlehrerausbildung mit Lehramtsprüfung von 1978 bis 1985 in Bamberg. Bis 1993 war er in der freien Wirtschaft tätig und ließ sich zum Kommunikationstechniker ausbilden. Am 1. März 1994 trat der heute 64-Jährige in den Dienst des Zweckverbands Bayerischer Landschulheime am FLSH ein. 1997 erwarb er an der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen die Lehrerlaubnis an Realschulen.