Ist das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim ohne Reinhard Hüßner denkbar? Eigentlich nicht – und trotzdem wird es in wenigen Wochen so weit seit: Der Museumsleiter tritt seinen Ruhestand an. In der jüngsten Sitzung des Kreistages in der Wiesentheider Steigerwaldhalle wurde der Mann, der 1993 die Geschäftsführung des Museums übernahm, feierlich verabschiedet. In ihrer Dankesrede hob Landrätin Tamara Bischof das "jahrzehntelange Engagement für die besondere Museumsstätte in Mönchsondheim" hervor. Herauszuheben seien seine "vorbildliche Treue und sein großes Pflichtbewusstsein".

Gleichzeitig teilte Bischof mit, dass Hüßner "dem Landkreis nicht verloren gehen" werde. Er wird seinen Erfahrungsschatz und sein Heimatwissen nahtlos ab sofort als ehrenamtlich tätiger Kreisheimatpfleger für den südlichen Teil des Landkreises einbringen.

Eine weitere Ehrung bei der Kreistagssitzung betraf die Landrätin selbst. Sie hatte kürzlich in München von Ministerpräsident Markus Söder im Antiquarium der Münchner Residenz den Bayerischen Verdienstorden in Empfang nehmen dürfen. Dazu wurde die Landkreis-Chefin zu Beginn der Sitzung von ihrer Stellvertreterin Susanne Knof im Namen des Landkreises beglückwünscht. Als Geschenk für die Landrätin gab es ein Werk des Sulzfelder Künstlers Harald Schmaußer.