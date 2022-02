Der Naturpark Steigerwald arbeitet zusammen mit dem Naturpark Frankenhöhe seit 2020 in einem Artenschutzprojekt für den Erhalt der Gelbbauchunken. Dafür werden ehrenamtliche Erfasserinnen und Erfasser gesucht, die in der Saison 2022 in den Landkreisen Kitzingen, Neustadt/Aisch – Bad Windsheim und Ansbach die Lebensräume der Gelbbauchunken kartieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks Steigerwald.

Bei der Gelbbauchunke handelt es sich um eine kleine Amphibienart mit herzförmigen Pupillen, welche, was die Auswahl ihrer Laichgewässer angeht, ganz schön anspruchsvoll ist. Am Bauch hat jede Unke ihr individuelles gelbschwarzes Muster, ansonsten erinnert ihr Aussehen eher an kleine Kröten. Ihr Ruf ist ein zartes "Hubhubhubhubhub".

Ziel des Projekts ist es, zunächst einmal festzustellen, in welchen Gebieten die Unken noch vorkommen, sowie die vorhandenen Gewässerstrukturen im Wald zu erfassen. Das Projekt basiert zu einem großen Teil auf ehrenamtlicher Arbeit: Ehrenamtlich Kartierende erhalten Sie eine Einführung, bei der sie den Erfassungsbogen, den Lebensraum und die Gewohnheiten dieser kleinen Amphibienart kennenlernen. Ebenso wird ihr Blick für die Unterscheidung der vorhandenen Gewässerstrukturen geschult. Der Erfassungszeitraum erstreckt sich abhängig von Temperatur und Witterung von April bis September. Mit Hilfe ihrer Daten werden dann dort, wo es nötig ist, geeignete Laichgewässer für die Gelbbauchunken geschaffen und schließlich die Gebiete miteinander vernetzt.

Neben dem Spaß, den die ehrenamtliche Arbeit bei so einem schönen Projekt draußen in der Natur mit sich bringt, erhalten die Ehrenamtlichen für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung und eine Kilometerpauschale.

Interessenten melden sich bei Alexandra Kellner, Tel.: (09161) 921522 oder (0160) 91708837, E-Mail: Alexandra.kellner@kreis-nea.de, www.steigerwald-naturpark.de