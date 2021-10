Rödelsee vor 31 Minuten

Ehrenabend beim CSU-Ortsverband

Fast 40 Mitglieder und Mitgliederinnen trafen sich zum Ehren- und Feierabend des CSU-Ortsverbandes Rödelsee/Fröhstockheim in und um die Vinothek Schloss Crailsheim. Als Belohnung für die Mitgliederzuwächse in den vergangenen Jahren auf nunmehr über 70, spendierte die CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Barbara Becker Grillsachen und ein Fass Bier, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU.