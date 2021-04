Repperndorf vor 1 Stunde

Durch Funkenflug Hecke angezündet

Ihren Kachelofen befeuerte eine Hausbewohnerin am Mittwochnachmittag in Repperndorf in der Kreuzleinstraße mit einzelnen Holzscheiten. Hierbei geriet eines davon in der Hand der Frau in Brand. Diese brachte das brennende Holz auf die Terrasse ins Freie, um es dort abzulöschen. Durch den entstandenen Funkenflug geriet laut Polizeibericht eine angrenzende Tannenhecke kurzzeitig in Brand. Aufmerksame Anwohner konnten den Brand jedoch umgehend löschen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Repperndorf und Kitzingen mit 15 Helfern mussten lediglich noch etwas nachwässern. An der Hecke entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.