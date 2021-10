Gleich sechs Mal musste die Kitzinger Polizeiinspektion von Freitag bis Samstagmorgen wegen Unfallfluchten ausrücken, die Hälfte davon passierte im Kitzinger Stadtbereich. Doch bei zwei Fällen halfen aufmerksame Zeugen, den Täter zu ermitteln, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Am Freitag gegen 16 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie auf dem Schotterparkplatz am Bleichwasen ein Kleintransporter beim Rangieren gegen das Heck eines geparkten VW Polo prallte und diesen erheblich beschädigte. Die Fahrerin des Transporters stieg aus und besah sich den Schaden. Auch der Zeuge sprach die 19-jährige Frau an und sie sagte diesem zu, die Polizei zu verständigen und entfernte sich dann. Als aber nach einiger Zeit keine Polizei zur Unfallstelle kam, rief der Zeuge direkt bei der Polizei an und meldete den Unfall.

Es stellte sich heraus, dass die 19 jährige sich nicht um die Unfallmeldung und den von ihr verursachten Schaden an dem geparkten Polo in Höhe von rund 1000 Euro gekümmert hatte. Gegen die 19-Jährige wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von Gaststätte aus Unfall beobachtet

Im zweiten Fall waren es Zeugen, die auf der Terrasse einer Gaststätte in der Alten Burgstraße in Kitzingen saßen und dabei die Unfallflucht beobachteten. Sie sahen am Freitag gegen 19.45 Uhr, wie ein Auto beim Ausparken mit dem Heck gegen einen geparkten Pkw geprallt war und anschließend seine Fahrt in Richtung Gustav-Adolf-Platz fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der noch unbekannte flüchtige Fahrer vorher mit seiner Familie in der Gaststätte gegessen und dann mit Karte bezahlt hatte. Damit dürfte er ermittelt werden können, schreibt die Polizei. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Noch gesucht wird hingegen der Verursacher eines Schadens in Höhe von 2500 Euro an einem VW Golf. Dieser Unfall passierte bereits am Mittwoch, in der Zeit zwischen von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Bleichwasenparkplatz in Kitzingen. Dort war der Golf ordnungsgemäß geparkt.