Der Polizeiinspektion Kitzingen wurden am Mittwochabend mehrere Personen gemeldet, die im Marshall-Heights-Ring in Kitzingen mit Waffen herumlaufen würden. Daraufhin fuhren gleich mehrere Streifenbesatzungen los.

Nach vorerst erfolgloser Fahndung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich die Personen in Richtung Kaltensondheim entfernt hätten. In der Kaltensonheimer Straße wurden schließlich drei Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren angetroffen, auf die die angegebene Beschreibung zutraf.

Die Männer hatten sich zum "Softairspielen" im angrenzenden Wald verabredet. Allesamt verhielten sich kooperativ und händigten die mitgeführten Waffen aus, wie die Polizei mitteilt. Dabei handelte es sich um sogenannte Softair-Spielwaffen, welche im ersten Augenblick nur schwer von einer baugleichen Echtwaffe zu unterscheiden sind.

Die Beamten stellten die Waffen vorerst sicher. Die Männer konnten vor Ort wieder entlassen werden. Inwiefern gegen waffenrechtliche Bestimmungen verstoßen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vorschaubild: © Oliver Killig, dpa