Kitzingen vor 26 Minuten

Drei Auffahrunfälle im Landkreis

Am Montag kam es im Landkreis Kitzingen zu mehreren Auffahrunfällen. Am Nachmittag fuhr eine 28-jährige Frau auf der Nordtangente in Kitzingen. Aus Unachtsamkeit fuhr sie laut Polizeibericht auf einen vor ihr haltenden Fiat auf. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.