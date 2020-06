Wiesentheid 12.06.2020

Dorfschätze-Allianz unter neuer Führung von René Schlehr

Die Interkommunale Allianz Dorfschätze hat einen neuen Sprecher: Prichsenstadts Bürgermeister wurde als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze in das neue Amt gewählt. Er tritt laut einer Pressemitteilung an die Stelle von Werner Knaier, der bei der diesjährigen Kommunalwahl nicht mehr als Bürgermeister von Wiesentheid gewählt wurde und deshalb aus der Lenkungsgruppe ausschied. Die Wahl der Vorsitzenden und der Rechnungsprüfer fand bereits Ende Mai in der Steigerwaldhalle Wiesentheid statt.