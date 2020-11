Im November haben die Stadtgärtner und die Mitarbeiter des Bauhofs besonders viel zu tun, denn sie machen Volkach winterfest. Neben täglichem Streu- und Räumdienst, dem Abdrehen von Brunnen sowie Friedhofsbewässerung und Notfall-Einsätzen bei zugefrorenen oder geplatzten Wasserleitungen haben die Stadtgärtner auch noch eine besonders schöne Aufgabe: Sie sorgen mit Christbäumen und Lichterglanz für eine besinnliche Advents-Atmosphäre in Volkachs Altstadt und Stadtteilen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Für große Aufmerksamkeit sorgt regelmäßig die Aufstellung des großen Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz. Vier Mann mit Teamchef Harald Sauer an der Spitze sind zu Gange, wenn vom Ladekran eine acht Meter hohe Blaufichte in die vorbereitete Öffnung im Boden herabschwebt. Millimeterarbeit ist angesagt, bis der fast eine Tonne schwere Baum sicher steht. Er ist einer von 14 prächtigen Christbäumen, die Volkach in Weihnachtsstimmung versetzen werden. „Wir achten darauf, dass die Bäume aus dem jeweiligen Stadtteil kommen, in dem sie dann im Dezember stehen“, erläutert Stadtgärtner Harald Sauer. „Dazu kommen in der Innenstadt noch die Christbäume für den Oberen Markt, den Marktplatz, die Barockscheune und das Altenstift.“

Der Bauhof sorgt auch für die Beleuchtung: „Grob über den Baum gepeilt trägt jeder etwa 500 Lampen”, überschlägt Elektriker Gerald Füller. „Dann noch 33 Lampen pro Girlande - Volkach erstrahlt also mit der Kraft von über 7000 Glühbirnen!“ Hinzu kommen die Lichtschläuche an den drei großen Alu-Sternen, die der Bauhof auf dem Rathaus und den beiden Stadttoren anbringt. Das ist energiesparend, denn man hat frühzeitig komplett auf LED umgerüstet. „Früher verbrauchte eine Lampe 25 Watt, jetzt sind es nur noch 0,7. Die Fassungen haben Schutzkleinspannung, was den Verbrauch regulierbar und die Nutzung sicherer macht. Und unsere Lampen sind unzerstörbar, selbst wenn sie herunter fallen.“ Etwa zwei Tage benötigt Gerald Füller für die jährliche Überprüfung der fast 1000 Meter Lichterketten.