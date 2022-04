Dettelbach ist ein optimaler Ausgangspunkt für Wanderer und Naturliebhaber. Folgende Informationen sind einem Presseschreiben des Dettelbacher KUK entnommen: Zahlreiche Wanderwege ziehen sich durch die Landschaft in und um Dettelbach, darunter auch die TraumRunden.

Das sind besondere, ausgewählte Rundwanderwege im fränkischen Weinland, welche den Wanderern einen hohen Erlebniswert bieten. Sie verlaufen teilweise über naturnahe Pfade und wenig Asphalt, führen zu Aussichtspunkten und vorbei an kulturellen und landschaftlichen Schätzen.

Zum Start der Wandersaison lädt Dettelbach zur offiziellen Wandersaisoneröffnung am 23. und 24. April auf den TraumRunden ein.

Bereits am Ostersonntag, 17. April, werden Wanderinnen und Wanderer ab 14 Uhr zu jeder vollen Stunde (bis 16 Uhr) mit einem Akkordeon zum gemeinsamen Singen an der Aussichtsplattform in Neuses am Berg empfangen und auf die Wandertour geschickt. Außerdem ist auf den beiden TraumRunden eine Osterhasensuche geplant– eine Aktion des Kitzinger Landes.

Wer findet die Fotorahmen auf den TraumRunden?

Außerdem gibt es vom 17. bis 24. April eine Foto-Aktion. Wer auf den TraumRunden den Fotorahmen entdeckt, kann dort ein Foto von sich hinter dem Fotorahmen mit Blick auf Dettelbach machen und das Bild an tourismus@dettelbach.de schicken, zu gewinnen gibt es Gutscheine.

Die TraumRunde Dettelbach startet am historischen Rathaus und bietet an der Herz Jesu Höhe und der Josefshöhe schöne Ausblicke auf den Main, die Weinberge und die historische Altstadt Dettelbachs. Ein Teil der TraumRunde Dettelbach verläuft analog zum Sagen- und Mythenweg. Der Aufstieg ist kurz und wird mit Aussicht, Informationen über die Stadt Dettelbach und einem Wein- und Obstlehrpfad belohnt.

Ein weiterer Themen–Wanderweg ist der Meditationsweg ,"Bibel, Wein & Weisheiten", welcher im Dettelbacher Ortsteil Neuses am Berg einen spektakulären Ausblick auf die Mainschleife bietet. Außerdem gibt es einen kulinarischen Spaziergang durch Dettelbach und von April bis Oktober können sich Interessierte an jedem ersten Samstag im Monat einer geführten Wanderung durch die Weinberge anschließen.

Am Samstag, 23. April, wird die Wandersaison offiziell um 11 Uhr von Bürgermeister Matthias Bielek sowie den beiden Weinprinzessinnen Franziska II und Nadine I vor dem Historischen Rathaus in Dettelbach eröffnet und musikalisch von den Dettelbacher Musikanten begleitet.

Infos und Anmeldung für geführte Wanderungen in der Tourist Information im KUK, Tel.: (09324) 3560, per E-Mail an tourismus@dettelbach.de und auf www.dettelbach-entdecken.de