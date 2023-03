Die Stadtverwaltung Dettelbach erhielt im Herbst 2021 den Zuschlag für das Förderprojekt „Smarte Gemeinde – Auf dem Weg in die digitale Zukunft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ziel des Projekts ist die erfolgreiche Gestaltung der digitalen Transformation in Dettelbach und den Ortsteilen. Im Zuge dessen wurde in enger Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam des Technologie Campus Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf seit Juni 2022 an der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie gearbeitet. Diese wurde am 13.03.2023 im Stadtrat präsentiert, wie die Stadt Dettelbach berichtet.

An der Digitalisierungsstrategie wurde in zwei Workshops gearbeitet, vorgelagert waren eine Analyse des IST-Zustands in Dettelbach sowie intensive Gespräche mit u.a Bürgermeister Matthias Bielek, Geschäftsleiter Daniel Sauer sowie weiteren Akteuren aus der Verwaltung. Im ersten Workshop, dem Visionsworkshop wurde der grobe Rahmen der zukünftigen digitalen Entwicklung Dettelbachs abgesteckt. Ein breites Gremium, bestehend aus verschiedenen Akteuren der Kommune sowie einer Vertreterin des Amts für ländliche Entwicklung Unterfranken, konkretisierte die IST-Analyse, definierte Handlungsfelder und entwickelte erste Bausteine für eine Vision Dettelbachs.

Im zweiten Workshop, dem Roadmapworkshop, wurden konkrete Umsetzungsmaßnahmen für Dettelbach erarbeitet. In beiden Workshops wurden die Ergebnisse aus im Vorfeld geführten Gesprächen mit Stadträt*innen unterschiedlicher Fraktionen miteinbezogen. Als „Digitaldenker Dettelbach“ verfolgt die Kommune u.a. die Vision „füreinander miteinander“ zu handeln, d.h. allen Menschen und Ortsteilen mit Hilfe "smarter" (digitaler) Lösungen die Möglichkeit zu verschaffen, miteinander in Verbindung zu treten und zu bleiben.

Die zentrale Maßnahme stellt die anvisierte Stadt-App dar. Diese soll den Bedürfnissen von Verwaltung und der Bevölkerung entsprechend gestaltet werden und zukünftig für alle Dettelbacher*innen und Besucher*innen zur Verfügung stehen. Ziel ist es, mit der App langfristig möglichst viele Informationsangebote des Gemeindelebens, der Verwaltung, des Vereinslebens, des Tourismus sowie des ansässigen Gewerbes zu integrieren und abzubilden. In einem ersten Schritt sind niedrigeschwellige Informations- und Kommunikationsservices angedacht, z.B. zu Veranstaltungen, Öffnungszeiten der Gastronomie oder Trainingszeiten der Vereine, bevor dann weitergehende Module hinzugefügt werden. Außerdem wurden u.a. der Ausbau der Website, Effizienz, Sichtbarkeit und Nutzerfreundlichkeit der Online-Bürgerservices sowie die Installation digitaler Infotafeln im gesamten Stadtgebiet besprochen.

Die Erkenntnisse aus der IST-Analyse und den beiden Workshops wurden anschließend vom Projektteam des Technologie Campus Grafenau in einer bedarfsgerechten Digitalisierungsstrategie festgehalten, deren Ergebnisse den Stadträt*innen präsentiert wurden. Die finale Version des Strategiepapiers wird der Stadtverwaltung zeitnah überreicht.