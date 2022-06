Das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim startet mit einer neuen Veranstaltungsreihe in die Sommermonate. Für alle, die sich für eine nachhaltige Verwendung der Erträge aus dem ländlichen Garten interessieren, finden ab Juni unter dem Motto der "Natur auf der Spur" Vorführungen und Workshops für Erwachsene und Jugendliche statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenburgmuseums.

Um "Pflanzenwässer … und die alte Kunst des Destillierens" geht es am 19. Juni, bevor in der "Tee-Werkstatt" am 31. Juli die Welt der heimischen Kräutertees kennengelernt werden kann. Am 27. August wird der "Sommer ins Glas gepackt" und die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über das Konservieren durch Fermentieren. Der Workshop "Holunder, Hagebutte, Heilkräuter … mit heimischen Tees in die kalte Jahreszeit" beschließt am 18. September die Workshop-Reihe.

In den Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zu Kräutern, Heilpflanzen oder Gemüsen aus dem ländlichen Garten, die jeweils im anschließenden Workshop verarbeitet werden. Die genauen Inhalte der einzelnen Angebote werden im Jahresprogramm auf der Homepage unter www.kibu-museum.de beschrieben. Der Preis beträgt zwölf Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt. Vorab oder im Anschluss besteht die Möglichkeit das Museum, welches in seinen Ausstellungen das frühere Leben und Arbeiten auf einem mainfränkischen Dorf zeigt, zu besichtigen. Alle historischen Gebäude und deren Einrichtungen sowie die denkmalgeschützte Kirchenburg sind zugänglich. Die Anmeldung für die Workshops ist ab sofort möglich.