Am Sonntag, 19. Juni, findet die fünfte Landkreiswanderung statt. Hierzu lädt die Landrätin Tamara Bischof alle Bürgerinnen und Bürger ein. In diesem Jahr ist es laut Ankündigung ein ganz besonderer Anlass, denn der Landkreis Kitzingen feiert 50. Jubiläum. Deshalb findet die Wanderung auch auf der TraumRunde Castell statt. Die Gemeinde Castell wurde mit den beiden Ortsteilen Greuth und Wüstenfelden bei der Gebietsreform im Jahre 1972 aus dem Landkreis Gerolzhofen in den Landkreis Kitzingen eingeführt.

Start ist um 10 Uhr an der Museumsscheune in Castell. Zur Begrüßung gibt es einen Sektempfang. Von dort aus geht es weiter zum Schlossberg und vorbei an den Casteller Weinreben zur "Schönsten Weinsicht Deutschlands 2012", und weiter zum Tränksee. Durch schattige Wälder geht es, vorbei am Greuther Bastelblick, zur Mittagspause nach Greuth. Nach einer gemeinsamen Stärkung geht es zurück nach Castell zu einem gemütlichen Abschluss mit Kaffee und Kuchen.

Ausreichend Parkplätze stehen am Schlosspark zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gesamtstrecke beträgt circa zehn Kilometer. Die Wanderung dauert mit Pausen ungefähr fünf Stunden und verläuft auf naturnahen Wegen, so dass festes Wanderschuhwerk empfohlen wird. Außerdem ist die Strecke nicht für Kinderwagen oder Rollatoren geeignet.

Da ein großer Teil der Wanderung durch den Wald geht, würde die Wanderung aus Sicherheitsgründen bei Sturm- und Unwetterwarnung nicht stattfinden.

Um eine Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen unter: www.kitzinger-land.de (Landkreiswanderung) gebeten.