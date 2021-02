Kitzingen vor 45 Minuten

Der kleine Terrier Jacky sucht ein Zuhause

Bevor der kleine Jacky ins Tierheim kam, hat er als Einzeltier bei einer älteren Dame gelebt. Dort wurde der junge Terrier sicherlich sehr geliebt und verwöhnt, aber leider weder artgerecht ausgelastet, noch hat man ihm notwendige Regeln beigebracht. Durch das enge Zusammenleben mit seinem Frauchen hat Jacky anscheinend auch nicht erlebt, dass weitere Menschen zu "seinem" Haushalt gehören und dort jederzeit ein- und ausgehen dürfen, wie das Kitzinger Tierheim in einer Mitteilung schreibt. So wird er vermutlich in seinem neuen Zuhause versuchen, sich besonders an eine Person zu binden, die er dann heiß und innig liebt und mit seinem Terrier-Temperament verteidigen möchte. Daher braucht Jacky Menschen mit Terrier-Erfahrung, die ihm mit liebevoller Konsequenz vom ersten Tag an eindeutig klar machen, dass nicht er der Chef ist. Ideal für Jacky wäre ein Zuhause mit höchstens zwei Personen, die zumindest in der Anfangszeit gleichzeitig da sind, damit Jacky sich nicht für eine Bezugsperson entscheidet. Über einen eingezäunten Garten würde Jacky sich freuen. Mehr Informationen gibt es im Tierheim unter Tel.: (09321) 5063 oder www.tierheim-kitzingen.de