Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Musikschule Iphofen e.V. wurde der bisherige Vorstand Ralf Knauer und Wolfgang Mend bestätigt und auch die Posten der Kassiererin (Nicole Schwab) und des Schriftführers (Armin Gimperlein) wurden mit den bewährten Personen besetzt.

Ralf Knauer dankte den beiden Kassenprüfern Anita Arnold und Richard Schober für die Entlastung der Vorstandschaft und dankte Frau Arnold für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. Ihren Posten wird in Zukunft Frau Corinna Petzold-Mühl übernehmen.

Das Schuljahr 2020/2021 war auch für den Förderverein ein „besonderes“ Jahr. In der Regel begleitet und fördert der Verein mit Unterstützung zahlreicher Freiwilliger verschiedene Veranstaltungen der Musikschule Kitzingen – Zweigstelle Iphofen. Wie so vieles mussten aber sämtliche Konzerte sowie die Teilnahme am Weinkulinarischen Spaziergang abgesagt werden.

Aufgrund der Schulschließungen konnte auch über längere Zeit kein musikalischer Präsenzunterricht stattfinden. Der Unterricht wurde daher von den Musikschullehrer*innen digital abhalten. Durch die Anschaffung eines iPads durch den Förderverein am Anfang des Jahres konnte diese Unterrichtsform unterstützt werden.

Ebenso wurde die „Musik-Werkstatt“ unter der Leitung von Matthias Lux für die Erstklässler der Grundschule Iphofen nun bereits im siebten Jahr weitergeführt. Für das kommende Schuljahr sind ebenfalls wieder zwei Gruppen geplant, die mit viel Freude und Kreativität kleine rhythmische Reisen unternehmen werden.

Von: Ralf Knauer, 1. Vorsitzender des Fördervereins Musikschule Iphofen.