Wiesentheid vor 31 Minuten

Dem Schulobst auf der Spur

Jeden Dienstag bekommen alle Grundschüler in Wiesentheid eine Kiste mit leckerem Obst aus der Region. Doch woher stammt das Obst? Dieser Frage gingen die 3. Klassen der Nikolaus-Fey-Grundschule in Wiesentheid beim diesjährigen Wandertag nach. Ziel war eine Obstplantage in Geesdorf und der dazugehörige Obsthof Weiglein. Nach strammer Wanderung erreichten die Kinder das 1. Etappenziel: Herr Weiglein Junior nahm die wissbegierigen Grundschüler am Tor der Plantage beim überdachten Erdbeerfeld in Empfang. Dort durften sie die restlichen roten Früchte, die der Kälte getrotzt hatten, vernaschen. Weiter ging es dann an den Apfelbaumreihen entlang. Dort erfuhren die Drittklässler, wie Obstbäume wachsen, wie viele verschiedene Apfelsorten es gibt und wie ein Apfel entsteht bis er rotbackig bei ihnen im Klassenzimmer landet. Zum Abschluss durfte sich jedes Kind seine "Pink Lady" frisch vom Baum pflücken. Nach dieser gesunden Stärkung marschierten die Kinder zum Obsthof, der mitten im Dorf liegt. Dort erwartete sie schon das Ehepaar Weiglein Senior mit frisch gepresstem Apfelsaft und einer kleinen Führung durch die Lagerhallen. Vor dem Nachhauseweg durfte sich jeder noch einen Apfel als Wegzehrung mitnehmen.