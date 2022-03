Unter dem Motto "Schöpfungserwachen" starteten etwa 85 Teilnehmer aus dem gesamten Pastoralen Raum Schwarzach a. Main - St. Benedikt eine Wanderung ab der Hallburg bei Volkach. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen begrüßte Burkard Utz, Mitglied der einladenden Projektgruppe "Querfeldein", die zahlreichen Interessenten, um gemeinsam mit ihnen das Erwachen der Natur auf der Weininsel zu erfahren. Das von der Pastoralassistentin Bettina Gawronski ins Leben gerufene Projekt will interessierten Menschen im Pastoralen Raum spirituelle Orte in den Mitgliedsgemeinden näher und gemeindeübergreifend Menschen miteinander in Kontakt bringen.

Entlang des Hallburgwaldes und vorbei an der "Ausgestochenen Marter" ging es zur Aussichtsplattform am Nordheimer Kreuzberg. Begleitet von Texten aus dem Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi, Erklärungen zur Geschichte und Eigenheiten der Umgebung hörten die Teilnehmer Besinnliches und Interessantes von Burkard Utz und seinem Team. Gekonnt musizierte das Jugendblechbläserensemble aus Sommerach an den verschiedenen Stationen und unterstützte so den Gesang der Wandergruppe. Dies wurde am Ende der Tour durch kräftigen Applaus und den einen oder anderen kleinen Obolus für die jungen Musiker honoriert. Quer durch die Weinberge fand die Wandergruppe schließlich nach etwa fünf Kilometern Wegstrecke vorbei am Gut Hallburg zurück zum Ausgangspunkt. Erbaut und mit vielen Informationen über die spirituellen Stationen der Tour verabschiedeten sich die Teilnehmer voneinander; nicht ohne fest einzuplanen, auch an der nächsten Querfeldein-Wanderung zum Thema "Recht und Gerechtigkeit" teilzunehmen. Sie wird von Uta und Burkard Müller organisiert und führt am Samstag, 7. Mai, von der Dimbacher Wallfahrtskirche auf einem Rundweg zur Euleneiche und zur Wasenmeisterei.

Von: Peter Fuchs ( Projektgruppe "Querfeldein", Schwarzach)