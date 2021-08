Wiesenbronn vor 1 Stunde

Dachstuhlbrand in Wiesenbronn

Am Dienstag gegen 17 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über einen Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Lötschengasse in Wiesenbronn ein. Der Nachbar des Hausbesitzers machte diesen im Garten über die Rauchentwicklung auf seinem Dach aufmerksam, heißt es im Polizeibericht. Bei der Suche nach der Brandstelle atmete der Hausbesitzer Rauchgase ein. Ein Rettungsdienst versorgte den Mann deshalb kurzzeitig. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Die Feuerwehren Wiesentheid, Kleinlangheim, Wiesenbronn und Großlangheim waren mit insgesamt 64 Helfern vor Ort. Zudem waren acht Rettungssanitäter des BRK an der Einsatzstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 000 Euro.