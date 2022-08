Kitzingen vor 1 Stunde

CSU-Mittelstandsunion mit neuem Vorstand

Der Kreisverband der Mittelstands-Union der CSU Kitzingen hat einen neuen Kreisvorstand gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Tibor Brumme wurde als Kreisvorsitzender in seinem Amt bestätigt, ebenso wie seine Stellvertreter Dr. Stephan Gehlert, Annika König, Nicole Rothenberger und Timo Markert. Weiterhin bleiben auf ihren Posten als Schriftführer Diana Brumme und Johan van Zadelhoff sowie als Schatzmeister Johannes Waldmann. Die acht Beisitzer sind Peter Brandner, Steffen Drescher, Marco Beck, Stefan Beier, Schaul Ercan, Moritz Strohofer, Thomas Dauenhauer und Dieter Tellinger. Zur Kassenprüfung wurden bestimmt Laura Voit und Ingeborg Kranl. Thema des Abends waren auch die nächsten geplanten Veranstaltungen „Gesundheitsmanagement in Unternehmen“ bei LZR Kitzingen, die deutsche Gin-Probe in Iphofen sowie eine Veranstaltung zum Thema „Blackout“. Brumme ist es gelungen, nach dem Sommerempfang des Bezirksverbandes in Kitzingen auch die Landesversammlung in den Landkreis, nach Geiselwind, (im Dezember) zu holen. Außerdem warb der Kreisvorsitzende weiterhin um neue Mitglieder. Aktuell ist der Kreisverband mit 82 Mitgliedern der größte in Unterfranken, so die Mitteilung.