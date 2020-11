Am Freitag, 20. November, wurden bis 13 Uhr bereits 24 neue positive Corona-Fälle gemeldet. Am Tag zuvor waren es 19. Insgesamt gibt es also aktuell 124 positive Corona-Fälle im Landkreis, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes.

Es gibt zudem weitere betroffene Schulen:

Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen: Aus einer Familie mit zwei Hausständen sind vier Schüler positiv getestet. Nach aktuellem Stand sind hierdurch fünf Klassen und zahlreiche Lehrkräfte betroffen und in Quarantäne. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Die Reihentestung ist in Planung. Die Schule bereitet Homeschooling vor.

Armin Knab Gymnasium Kitzingen: ein Schüler der 10 d positiv. Reihentestung wird vorbereitet. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Die bekannten Einrichtungen:

Gymnasium Wiesentheid und LSH: Ein Schüler der 10 b positiv. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Grundschule St. Hedwig Kitzingen: Eine Schülerin der 1 c positiv. Reihentestung für Lehrer und Schüler geplant. Alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Realschule Kitzingen: Klasse 6 b bis 23. November in Quarantäne

Mittelschule Iphofen: Klasse 7 M (+ Religionsklasse) bis 24. November in Quarantäne.

St. Martin-Schule Kitzingen: Zwei Gruppen in Quarantäne bis 23. bzw. 24.bzw. 27. November.

Generell sieht es so aus: Seit Beginn der Pandemie gibt es 842 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen. Davon sind 712 Personen gesund, 124 sind Corona-Indexfälle, sechs Menschen starben. 210 Personen befinden sich als Kontaktpersonen 1 (so genannte KP1) aktuell in Quarantäne.