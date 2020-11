Kinder aus drei Schulen müssen für eine Weile zuhause bleiben: Das Kitzinger Landratsamt hat neue Corona-Fälle aus insgesamt vier Einrichtungen gemeldet. So wurde in der Grundschule Martinsheim ein Schüler positiv getestet. Eine Reihentestung ist vorbereitet, die Ermittlungen laufen aktuell. Ebenfalls ein Schüler positiv ist in der Realschule Gaibach. Dort sind betroffene Schüler und Lehrer in Quarantäne. Ähnlich ist die Lage in Geiselwind. An der Drei-Franken-Schule wurde ein Schüler positiv auf Corona getestet. Auch hier ist die Reihentestung vorbereitet und die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Im Haus für Kinder Sulzfeld gibt es eine Mitarbeiterin, die anhand eines Schnelltests positiv getestet worden ist. Die Ermittlungen haben jedoch ergeben, dass die Kinder und Mitarbeiter alle als Kontaktpersonen 2 eingestuft werden können. Die Reihentestung ist bereits erfolgt.

Fünf Schulen waren bereits betroffen

Zudem listet Pressesprecherin Corinna Petzold die bereits bekannte Einrichtungen auf, die noch Corona-Fälle und Kontaktpersonen in Quarantäne haben. Das ist die St. Martin-Schule Kitzingen, in der ein Mitarbeiter und drei Schüler positiv sind. Zudem betroffen sind das Gymnasium Wiesentheid und LSH-Klasse (ein Schüler) und die Grundschule St. Hedwig Kitzingen (zwei Schüler).

Des Weiteren sind an der Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen vier Schüler aus einer Familie (zwei Hausstände) betroffen und einer am Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen.

Viele Menschen in Quarantäne

Unverändert hoch ist im Landkreis die Zahl der Menschen in Quarantäne. 538 (Vortag: 543) Personen sind als Kontaktperson 1 eingestuft und müssen zuhause bleiben, meldet das Landratsamt. An Corona erkrankt sind aktuell 116 (Dienstag: 115) Landkreis-Bürger (Stand 25. November, 13 Uhr). Damit gab es seit Ausbruch der Pandemie 885 offiziell bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen. Davon sind 763 Betroffene wieder gesund und sechs Patienten gestorben.

Der Inzidenz-Wert im Landkreis Kitzingen ist wieder leicht gestiegen, von 108,6 am Dienstag auf 118,48 am Mittwoch, meldet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Der Nachbarlandkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hat nach einer kurzen Senkung wieder fast die 200 erreicht: 198,98 war der Inzidenzwert am Mittwoch (Vortag: 152,45).